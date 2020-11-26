İzmir'de depremzedelere kıyafet yardımı devam ediyor - Son Dakika

İzmir'deki depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Çadır alanındaki giyim mağazası ve giyim tırından toplam 5 bin 434 depremzedeye kıyafet yardımı yapıldı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan sosyal market, ücretsiz giyim mağazası ve ücretsiz tırın, Bornova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bünyesindeki "Sosyal Market ve Gıda Bankası"na taşındığı bildirildi.

Aşık Veysel Rekreasyon Çadır Alanında bulunan ücretsiz giyim mağazasında 3 Kasım'dan itibaren 3 bin 615 kişiye kıyafet yardımı yapıldığı belirtildi. Sosyal marketin yanında 7 Kasım'dan itibaren faaliyete geçirilen ücretsiz giyim tırı ile tüm çadır kentlere gidilerek bin 819 vatandaşın daha kıyafet ihtiyacının karşılandığı kaydedildi.

Başta çadırda ve konteyner kentte kalan aileler olmak üzere kendi imkanlarıyla ev kiralayan ya da yakınlarının yanında kalan 3 bin 750 kişinin tespit edildiği, bu vatandaşlara iletişim numaralarından ulaşılarak, randevu sistemiyle günde 10 ailenin ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.