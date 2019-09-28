Son Dakika Haberleri: İzmir'de derbi heyecanı
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İzmir'de derbi heyecanı

38 dakika önce

SÜPER Lig'de Türkiye'yi ekrana kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, İzmir'de de büyük bir heyecanla takip edildi.

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SÜPER Lig'de Türkiye'yi ekrana kilitleyen Galatasaray- Fenerbahçe derbisi, İzmir'de de büyük bir heyecanla takip edildi. Binlerce taraftar, derbiyi izlemek için Alsancak Kordon'daki kafeteryalara akın etti. Maç yayını yapan kafeteryalar, derbi saatinde tıklım tıklım doldu. Taraftarlar, ekran başında 90 dakikada boyunca heyecanla mücadeleyi izlediler. Takımlarının girdiği pozisyonları coşkulu bir şekilde izleyen taraftarlar arasında taşkınlık yaşanmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Galatasaray-Fenerbahçe izleyen İzmirli taraftarlardan görüntü


Galatasaray, Fenerbahçe, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
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