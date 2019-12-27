İzmir'de derbi heyecanı - Son Dakika
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İzmir'de derbi heyecanı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu ve Menemenspor, İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak.

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TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu ve Menemenspor, İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak.


TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftası İzmir derbisine sahne olacak. Altınordu ve Menemenspor, yarın 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


Derbide 7. randevu


İki takım daha önce farklı lig ve turnuvalar olmak üzere 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Menemenspor 2, Altınordu da 1 galibiyet alırken, 3 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. 6 Eylül 2009 tarihinde oynanan TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde ilk kez birbirine rakip olan iki takımın maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. Altınordu ve Menemenspor, son olarak da 24 Eylül 2014 tarihinde Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesi rövanş maçında birbirlerine rakip oldu. İlk maçtan 1-0'lık yenilgiyle dönen Altınordu, rövanş müsabakasında rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.


Ligde geçtiğimiz hafta Giresunspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu, 15 puanla 14. sırada bulunuyor. Menemenspor ise 16. haftada Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmıştı. Sarı-lacivertliler, 16 haftası geride kalan ligde 28 puanla ikinci sırada yer alıyor.


Yarınki mücadele öncesi Altınordu'da Ufuk Budak, Yusuf Yalçın Arslan, Berkay Samancı ve Okan Derici, Menemenspor'da Tayfun Aydoğan, Murat Erdemir ve Mehmet Boztepe, sarı kart sınırında bulunuyor. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
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