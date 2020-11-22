İzmir'de derbi zamanı

Ev sahibi konumundaki sarı lacivertlilerin iç sahada oynanması gereken Ankaraspor maçı İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle, deplasmandaki Adanaspor müsabakası ise takımdaki 18 futbolcuda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen iki İzmir temsilcisi Menemenspor ve Altay yarın derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek.

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