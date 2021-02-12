İzmir'de dere taştı, evleri su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de dere taştı, evleri su bastı

12.02.2021 03:42
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle dere taştı, onlarca evi su bastı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle dere taştı, onlarca evi su bastı. Mahalle sakinleri, hemen her yağmurda evlerini su bastığını belirtip, tepki gösterdi.

İzmir'de saat 21.30'dan itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağmur, birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Şehrin birçok noktasında su birikintileri meydana gelirken, çok sayıda ev ve işyerini de su bastı. Örnekköy Mahallesi'nde bulunan İZSU'ya ait derenin debisi de yağış sebebiyle yükseldi. Suların yükselmesinin ardından 7554 Sokak sel sularının taşıdığı balçığa bulandı. Mahalle sakinleri evlerine dolan suları tahliye ederken, hemen her yağışta aynı manzara ile karşılaştıklarını belirterek, önlem alınmamasına tepki gösterdi.

'TANIDIKLARIM 'BU GECE YAĞMUR VAR' DİYE UYARIYOR'

Evini su basan Fadime Çalışkan, her yağmurda tedirgin olduğunu söyledi. Çalışkan, "Her yağmurda bu dere taşıyor ve evlerimiz su doluyor. Ne kadar önlem alsak da başarılı olamıyoruz. Buraya taşındım taşınalı 5'inci kez evimi su basıyor. Bundan önce de yılbaşında evimi su basmıştı. Sürekli korku içindeyiz. Sürekli tanıdıklar 'Bu gece yağmur var' diye arıyor. Gece yine yağmurun etkisini arttıracağı söyleniyor. Uyumak yok. Yağmur korkusundan halılarımı seremiyorum. Tek çare bu dereye çözüm bulmak" dedi.

İMECE USULÜ SU BOŞALTILIYOREvini su basan komşusuna yardıma gelen Nermin Can da "Uykumuzdan uyandık ve komşumuza yardımcı olmaya geldik. Evini sürekli su basıyor. Yağmur haberi aldığımızda hemen komşularımızı uyarıyoruz. Kendi kendimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz alıştık artık. Eşyaları kurumadan bir kez daha ıslanıyor. Önce kapının önündeki suları temizledik. Şimdi de evin içindekileri tahliye etmeye çalışıyoruz. Bu dereye artık çözüm bulunsun" diye konuştu.

'HER YAĞMURDA SABAHA KADAR BEKLİYORUZ'

Dereye çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Zehra Özcan ise "Her yağmurda sabaha kadar bekçiyiz. Dere taşıyor ve çamurlu sular evlerimizin içine doluyor. Bıktık artık. Buna artık bir çözüm bulunsun. Bu dereye ne yapılıyorsa yapılsın. Her yağmurda sabaha kadar beklemekten sıkıldık" dedi.

İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
İzmir'de dere taştı, evleri su bastı
YORUMLAR
500
Dobo Metin cinayetinde 8 tutuklama Dobo Metin cinayetinde 8 tutuklama İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
Kaynak: DHA

Karşıyaka, Örnekköy, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de dere taştı, evleri su bastı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 04:54:27. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de dere taştı, evleri su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement