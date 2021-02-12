İzmir'de dere taştı, evleri su bastı (2) - Son Dakika

SEL SULARI NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ

İzmir'de, kent genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Çiğli ilçesindeki 8861 Sokak da sel sularına teslim oldu. Bazı araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi. Kaldırım taşları da taşkın nedeniyle yerinden söküldü. Yolda yer yer çökmeler meydana geldi. Toprak altından geçen ancak sel sularıyla yolun çökmesiyle kabloların açığa çıkması endişe yarattı. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışı kapattıktan sonra tahribatın izlerini ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,