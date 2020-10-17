İzmir'in Karabağlar ilçesinde dereye düşen kişi itfaiye ekiplerce kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Sırrı Atalay Caddesi yakınlarında bulunan dere içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AKS 110 ekipleri dere içinde bulunan kişiyi vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de dereye düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika