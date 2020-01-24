Son Dakika › Güncel › İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri çıkardı
6 saat önce
İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:18 Kaynak: AA
İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesindeki Meles Deresi'ne bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, henüz ismi belirlenemeyen 65 yaşlarındaki kişiyi düştüğü yerden kurtardı.
Yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti