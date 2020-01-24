İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesindeki Meles Deresi'ne bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, henüz ismi belirlenemeyen 65 yaşlarındaki kişiyi düştüğü yerden kurtardı.

Yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.