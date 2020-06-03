İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamın yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine AKS 110, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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