İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika

İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde dereye düşen yaşlı şahıs, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kurtarıldı.

İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde dereye düşen yaşlı şahıs, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kurtarıldı. Kurtarılan şahıs hastaneye sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olay sabah saatlerinde Meles Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre 65 yaşlarında olduğu düşünülen bir kişinin dereye düştüğünü gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri başarılı bir çalışma ile şahsı düştüğü dereden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan şahıs, ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Düştüğü dereden kurtarılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - İZMİR

İtfaiye, Sabah, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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