Son Dakika Haberleri: İzmir'de Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı Açıldı

İzmir'de Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı Açıldı

21 dakika önce

Leather&More-Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı İzmir'de ikinci kez kapılarını açtı.

İzmir'de Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı Açıldı, System.String[]
Leather&More-Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı İzmir'de ikinci kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuarİzmir'de açılan fuar, deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarını yerli ve yabancı üreticilerle buluşturacak.

Fuara, Almanya, Rusya, Kazakistan, Norveç, Mısır, Belçika, Azerbaycan, Karadağ, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Ukrayna, Pakistan, Tunus, Dubai ve Kosova'dan alım heyetlerinin gelmesi bekleniyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, burada yaptığı konuşmada, fuara yurt dışından 90 firmanın alıcı olarak katılmasını beklediklerini söyledi.

Firmaların fuardan çok memnun olduğunu ifade eden Zandar, "İlerleyen dönemde İzmir'in yıldız fuarlarından biri olacak. Deri sektörü, potansiyeli çok yüksek bir sektör." dedi.

Fuar, 24 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:11 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ekonomi
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