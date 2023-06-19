İzmir''''''''de derin dondurucuda parçalanmış cesetler bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişinin derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetlerinin bulunduğu kan donduran olaydan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre katil zanlısının birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sorduğu öğrenildi.

CESETLERİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu.

HANGİ CESEDİN KİME AİT OLDUĞUNU DNA TESTİ BELİRLEYECEK

Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.

DERİN DONDURUCUYU NEREDEN ALABİLECEĞİNİ SORMUŞ

Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) ise "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.

2 YA DA 3 GÜN SÜREBİLİR

Bayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan ve dün poşetler halinde otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilen Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin otopsi işlemleri sürüyor. Cesetler parçalandığı için işlemlerin 2 ya da 3 gün kadar sürebileceği belirtildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüphelinin Gülkamar Hanimova'nın erkek arkadaşı, hayatını kaybeden Ruslan Kerimov'un da Laçin Geldiyazova'nın erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.