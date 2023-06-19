İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış cesetler bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış cesetler bulundu

19.06.2023 15:59

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkeğin otopsi işlemleri sürüyor. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun DNA ile tespit edileceği belirtildi. Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişinin derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetlerinin bulunduğu kan donduran olaydan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre katil zanlısının birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sorduğu öğrenildi.

İzmir''de derin dondurucuda parçalanmış cesetler bulundu

CESETLERİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu.

İzmir''''''''de derin dondurucuda parçalanmış cesetler bulundu

HANGİ CESEDİN KİME AİT OLDUĞUNU DNA TESTİ BELİRLEYECEK

Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

İzmir''''de derin dondurucuda parçalanmış cesetler bulundu

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.

DERİN DONDURUCUYU NEREDEN ALABİLECEĞİNİ SORMUŞ

Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) ise "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.

2 YA DA 3 GÜN SÜREBİLİR

Bayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan ve dün poşetler halinde otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilen Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin otopsi işlemleri sürüyor. Cesetler parçalandığı için işlemlerin 2 ya da 3 gün kadar sürebileceği belirtildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüphelinin Gülkamar Hanimova'nın erkek arkadaşı, hayatını kaybeden Ruslan Kerimov'un da Laçin Geldiyazova'nın erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Türkmenistan, Otopsi, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış cesetler bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak
15:56 Jesus'un bir cümlesi yetti! Ali Koç'un neden Türk hocayla çalışmak istediği ortaya çıktı
15:56 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen 110 ÖSYM personeli aileleriyle buluştu
15:52 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen ÖSYM personeli, sınavın sona erdiği an aileleriyle buluştu
15:36 Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor
15:32 Üçlü zirve sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk sözler: Asgari ücretin açıklanacağı gün henüz belirlenmedi, çalışıyoruz
15:32 Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım Boşanıyor
15:31 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı?
15:28 Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım boşanıyor
15:27 Bülent Şakrak ile boşanacağı konuşulan Ceyda Düvanci'den manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 16:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış cesetler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement