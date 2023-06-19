İzmir'de derin dondurucuda yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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İzmir'de derin dondurucuda yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu

19.06.2023 08:19

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3'ü kadın 1'i erkek Türkmenistan uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3'ü kadın 1'i erkek Türkmenistan uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Bayraklı ilçesinde dün ihbar üzerine bir eve giden ekipler, dondurucu içinde 4 cesetle karşılaştı. Kan donduran olayın ardından Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3'ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1'i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Mahalle sakinleri, derin dondurucuda bulunan 4 cesetle ilgili konuştu: Aile için facia olduğunu duyduk

POLİS 1 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir"

Mahalle sakinleri, derin dondurucuda bulunan 4 cesetle ilgili konuştu: Aile için facia olduğunu duyduk

"AİLE İÇİN BİR FACİA OLDUĞUNU DUYDUK"

4 kişinin cenazesi savcının incelenmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, "Mahallemizde böyle bir şey yapması bizi çok etkiledi. Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.

Mahalle sakinleri, derin dondurucuda bulunan 4 cesetle ilgili konuştu: Aile için facia olduğunu duyduk
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Türkmenistan, Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de derin dondurucuda yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de derin dondurucuda yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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