İzmir'de dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine polis baskını! Defalarca mühürlenmişti - Son Dakika

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İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi 6106 sokakta bulunan ve daha önce kumar oynandığı için mühürlenen Özel Hizmetler ve Turizm Taşıma Derneği adıyla faaliyet gösteren bir binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda belirlenen adres ve yine Bornova ilçesinde bir farklı yere daha ekipler tarafından, 8 Nisan saat 22.45 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, tombala oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken, toplam 10 kişiye kumar oynamaya yer ve imkan sağlamaktan adli işlem uygulandı. Öte yandan operasyonda haklarında yakalama kararı olan iki şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

İÇERİSİ YİNE ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ

Operasyon düzenlenen adres yine tanıdık bir yerdi. "Kolpaçino" filmine atıfta bulunan pankartın yer aldığı bina daha önce de jandarma ekipleri tarafından defalarca basılmış, adres mühürlenmişti. Bina sorumlularının mühürlü olan kapı yerine, sac kaplamanın bulunduğu alana gizli bir kapı yaptırarak, kumar oynayanları buradan içeri soktuğu tespit edildi. Bakan Soylu Ramazan'da kumar oynatanlara gözdağı vermişti.

"HADİ OYNATIN DA GÖREYİM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde, Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Adam spor kulübü kurmuş, kumar oynatıyor. Şimdi Ramazan ayı geliyor. Bu dönem için bazılarının kötü bir alışkanlığı var; tombala oynamak gibi. Hadi oynatın da göreyim. Şimdi buradan tekrar uyarıyorum, hadi bakalım oynatın da göreyim. 'Kültür derneği' deyip başka işleri ortaya koymaya çalışıyorlar" sözlerine yer vermişti.