İzmir'de destekleme ve yetiştirme kurslarına yoğun ilgi

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına 169 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı açıklamada hem hafta içi hem de hafta sonları yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarında 10 bin 400 öğretmenin görev yaptığı söyledi.



Söz konusu kursların önemine değinen Yahşi, 5-12'inci sınıfları kapsayan ücretsiz kurslara 169 bin öğrencinin katıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki çocuğa yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmak demektir. Bu mesuliyeti her zerremizde hissediyoruz. Evlatlarımızı hedeflerine giden yolda yalnız bırakmayacağız. Okullarımızda ve Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslara yoğun talep oluyor. Bu yıl öğrencilerimiz kurslara yoğun bir ilgi gösterdiler. Onlardan gelen tüm talepleri karşılamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları derslerden alacakları kurslar vasıtasıyla eksiklerini tamamlarken velilerimiz de hiçbir maddi yükümlülüğün altına girmeden evlatlarını güvenle bu kurslara gönderebilecek."