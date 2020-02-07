İzmir'de dev çete operasyonu: 171 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dev çete operasyonu: 171 gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir'de dev çete operasyonu: 171 gözaltı kararı

6 saat önce

Kamuoyunda 'FETÖ Borsası' ismiyle anılan ve liderliklerini Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz'ün yaptığı ileri sürülen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 171 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir'de dev çete operasyonu: 171 gözaltı kararı, System.String[]

Kamuoyunda 'FETÖ Borsası' ismiyle anılan ve liderliklerini Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz'ün yaptığı ileri sürülen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 171 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ Borsası' ismiyle anılan ve yöneticiliklerini firari Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz'ün yaptığı ileri sürülen suç örgütüne operasyon başlattı.


Kasten insan öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında yürütülen soruşturmaların ardından Serkan Kurtuluş'un yöneticisi olduğu iddia edilen örgütle bağlantısı tespit edilen 143 şüpheliyle ilgili 132 adrese yönelik, Deniz Camgöz'ün yöneticisi olduğu iddia edilen örgütle bağlantısı tespit edilen ise 53 şüpheliyle ilgili 33 adrese yönelik çıkarılan arama, yakalama ve el koyma kararlarına istinaden 171 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine gerekli talimatlar verilerek eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi geldi. - İZMİR

Serkan Kurtuluş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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