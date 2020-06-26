İzmir'de dev suç örgütü operasyonu: 94 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de dev suç örgütü operasyonu: 94 gözaltı

İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 94'ü gözaltına alındı.

İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 94'ü gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği düşünülen 30 bin lira para ele geçirildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yöneticiliğini Nihat A. ve Sedat A. kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Uşak ve İstanbul'da bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ilde önceden belirlenen 89 adreste arama yapan ekipler, yaklaşık olarak 15 bin gram esrar (skunk) maddesi, 5 bin adet extacy hap, 20 adet lyrica, yarım litre amonyak çözelti, Hint keneviri, 5 adet silah, 177 adet 9-19 mm fişek, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği düşünülen yaklaşık olarak 30 bin lira para ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre olayla ilgili 94 kişinin gözaltına alınırken, 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:22 Kaynak: İHA

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