İzmir'de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 46 Gözaltı
33 dakika önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde dört gün boyunca süren uyuşturucu operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.
İzmir
'in Torbalı
ilçesinde dört gün boyunca süren uyuşturucu operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerine Torbalı'da art arda baskınlar yaptı. Ekipler, dört gün boyunca devam eden ve sona eren operasyonlarda, önceden belirlenen 60 adrese basın yaptı. 33 timin görev aldığı operasyon, adeta nefesleri kesti. Baskınlarda şu ana kadar 46 şahıs gözaltına alındı. Baskınlarda ise çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Narkotik
tim köpeklerinin de katıldığı ve dört gün devam eden baskınlarda 31 gram metamfetamin, 225 gram esrar, 7 gram bonzai, dört gram skunk, 10 uyuşturucu hap, üç tabanca ve 2 av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:56 Kaynak: İHA
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