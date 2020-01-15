İzmir'de Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde Devlet Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Torbalı Devlet Hastanesi'nin birinci katındaki kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi gören vatandaşlar ve sağlık personeli, durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada, hastaneye gelen hamile bir kadının sancıları artınca tuvalete girerek doğum yaptığı ve daha sonra binadan ayrıldığı tespit edildi.

Hastane morguna kaldırılan bebeğin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğum yaptığı belirlenen kadını kısa bir süre sonra gözaltına aldı.

Kimliği açıklanmayan kadının sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.