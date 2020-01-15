İzmir'de Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İzmir'de Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika

İzmir'de Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu

22 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde Devlet Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

İzmir'de Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde Devlet Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Torbalı Devlet Hastanesi'nin birinci katındaki kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi gören vatandaşlar ve sağlık personeli, durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada, hastaneye gelen hamile bir kadının sancıları artınca tuvalete girerek doğum yaptığı ve daha sonra binadan ayrıldığı tespit edildi.

Hastane morguna kaldırılan bebeğin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğum yaptığı belirlenen kadını kısa bir süre sonra gözaltına aldı.

Kimliği açıklanmayan kadının sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Torbalı Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Torbalı, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'de feci ölüm: Şaka korkunç sonla bitti
22 yıldır cinayetten aranan zanlı, evinin salonunda kazdığı kuyuda yakalandı İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı Aslanların arasına düşen eşek sürüsü, ağır kayıp verdi

Son Dakika Haberleri
20:58 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika Haber
20:56 İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a baskı kararı ne anlama geliyor, bundan sonra ne olacak? - Son Dakika Haber
20:54 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika Haber
20:50 Akşener sendika ve oda başkanlarını kabul etti - Son Dakika Haber
20:48 Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi - Son Dakika Haber
20:15 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan talihsiz imam görevden alındı - Son Dakika Haber
19:36 Rusya'da Medvedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:06:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]