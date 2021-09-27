Devrilen ağaç trafiği aksattı - Son Dakika

Devrilen ağaç trafiği aksattı

İzmir'in Konak ilçesinde yola ve tramvay hattına devrilen çam ağacı nedeniyle trafik akışı aksadı.

İzmir'in Konak ilçesinde yola ve tramvay hattına devrilen çam ağacı nedeniyle trafik akışı aksadı. Şair Eşref Bulvarı Montrö Meydanı'nda kaldırımda bulunan bir ağaç henüz belirlenemeyen nedenle kökünden sökülerek tramvay hattı ve yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin ağacı kesip yoldan kaldırmasıyla tekrar açılırken, tellerinin kopması nedeniyle tramvay seferleri de yapılamadı.

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