İzmir'de devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

??????? İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ferdi Çiğdem'in (36) kullandığı 35 NDV 30 plakalı beton mikseri, Çandarlı Köprüsü'nden bariyerleri kırarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Çiğdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çıkarılan Çiğdem'in cenazesi, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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