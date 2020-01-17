İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
6 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, İzmir çevre yolu Gaziemir yönünden Buca istikametinde giden Haldun Aydoğdu (24) yönetimindeki 35 NL 135 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:24 Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, İzmir çevre yolu Gaziemir yönünden Buca istikametinde giden Haldun Aydoğdu (24) yönetimindeki 35 NL 135 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydoğdu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı FETÖ elebaşı Gülen'in, Adil Öksüz'le yolladığı darbe mesajları deşifre edildi Anketle vatandaşlara soruldu: Türkiye'nin dostu denildiğinde aklınıza ilk hangi ülke geliyor?