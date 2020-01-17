İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, İzmir çevre yolu Gaziemir yönünden Buca istikametinde giden Haldun Aydoğdu (24) yönetimindeki 35 NL 135 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İzmir çevre yolu Gaziemir yönünden Buca istikametinde giden Haldun Aydoğdu (24) yönetimindeki 35 NL 135 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydoğdu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziemir, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş
Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı FETÖ elebaşı Gülen'in, Adil Öksüz'le yolladığı darbe mesajları deşifre edildi Anketle vatandaşlara soruldu: Türkiye'nin dostu denildiğinde aklınıza ilk hangi ülke geliyor?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 11:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]