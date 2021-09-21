Son dakika... Devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Deniz Nurgören (20) yönetimindeki 20 GC 261 plakalı motosiklet, Gölcük mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Deniz Nurgören'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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