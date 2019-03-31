İzmir'de Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
45 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İzmir
'in Konak
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka
'dan Karabağlar
istikametine giden Muzaffer Uslu yönetimindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet, Basmane kavşağını geçtikten sonra devrildi.
Yandaki bariyerlere çarpan Uslu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaskını takmadığı ileri sürülen Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA
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