Son Dakika Haberleri: İzmir'de Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

İzmir'de Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

45 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir'de Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Karabağlar istikametine giden Muzaffer Uslu yönetimindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet, Basmane kavşağını geçtikten sonra devrildi.

Yandaki bariyerlere çarpan Uslu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaskını takmadığı ileri sürülen Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA

Karşıyaka, Konak, İzmir, Güncel
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