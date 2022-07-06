İzmir'de devrilen otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de devrilen otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı

06.07.2022 19:04
İzmir'de devrilen otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Halil Güvenç (24) idaresindeki 10 ACE 525 plakalı otomobil, İzmir- Çanakkale kara yolunun Kabakum mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi, sürüklenen otomobil karşı şeride geçerek durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüyle biri bebek 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de devrilen otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de devrilen otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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