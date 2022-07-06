İzmir'de devrilen otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Halil Güvenç (24) idaresindeki 10 ACE 525 plakalı otomobil, İzmir- Çanakkale kara yolunun Kabakum mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi, sürüklenen otomobil karşı şeride geçerek durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüyle biri bebek 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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