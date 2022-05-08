İzmir'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

08.05.2022 03:36
İzmir'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda V.A. idaresindeki 35 TVC 78 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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Münir Karaloğlu, Otomobil, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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