Devrilen panelvandaki 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Devrilen panelvandaki 11 kişi yaralandı

17.04.2022 14:05

İzmir'in Ödemiş ilçesinde panelvanın yol kenarına devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde panelvanın yol kenarına devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Fatih Günaydın (23) yönetimindeki 06 BE 433 plakalı panelvan yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişiden 4'ü Tire Devlet Hastanesi'ne, sürücünün de aralarında bulunduğu 7'si ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen panelvandaki 11 kişi yaralandı
Devrilen panelvandaki 11 kişi yaralandı
Devrilen panelvandaki 11 kişi yaralandı
Devrilen panelvandaki 11 kişi yaralandı
Devrilen panelvandaki 11 kişi yaralandı
Devrilen panelvandaki 11 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Devrilen panelvandaki 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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