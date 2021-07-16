İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Özmen'in, zeytin bahçesindeki ağaçları sulamaktan döndüğü ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Özmen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaşıkçı Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar, bir traktörün devrildiğini gördü.

Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti