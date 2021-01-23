İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın Düz (40) yönetimindeki 05 HC 981 plakalı traktör, Halkapınar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düz, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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