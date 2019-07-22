Son Dakika Haberleri: İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.

İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Recep Akyol idaresindeki 06 RF 911 plakalı traktör, Eğridere Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Sürücü Akyol, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Akyol'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İzmir, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:34 Kaynak: AA
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