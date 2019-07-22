İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
1 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:34 Kaynak: AA
'in Tire
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Recep Akyol idaresindeki 06 RF 911 plakalı traktör, Eğridere
Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Sürücü Akyol, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Akyol'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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