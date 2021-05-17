İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Niyazi Çelik (61) idaresindeki 46 DD 505 plakalı traktör Karacaali Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler uzun uğraşların ardından yaralı sürücü Çelik'i bulunduğu yerden çıkardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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