İzmir'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kanık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kanık'ın öldüğünü belirledi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Atakent Mahallesi 'ndeki yeni opera binası inşaatında çalışan Olgun Kanık, yük taşırken devrilen vincin altında kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var

Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi

Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin