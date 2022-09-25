Şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüten polis, Karşıyaka , Kemalpaşa ve Buca ilçelerindeki iş yeri, depo ve üç araçta arama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 8 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.