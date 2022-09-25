İzmir'de 8 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 8 ton etil alkol ele geçirildi

25.09.2022 10:10
İzmir'de 8 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de dezenfektan adı altında satışa sunulmak üzere ambalajlanmış 8 ton etil alkol ele geçirildi.

İzmir'de dezenfektan adı altında satışa sunulmak üzere ambalajlanmış 8 ton etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada dezenfektan adı altında sahte içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığını belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüten polis, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Buca ilçelerindeki iş yeri, depo ve üç araçta arama yaptı.

Aramalarda kolilere konulmuş bidonlar içinde toplam 8 ton etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan ve ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 8 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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