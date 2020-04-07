Son Dakika › Güncel › İzmir'de dezenfekte yapan belediye işçisi, tartıştığı kişi tarafından yaralandı - Son Dakika
İzmir'de dezenfekte yapan belediye işçisi, tartıştığı kişi tarafından yaralandı
6 saat önce
İzmir'de dezenfekte çalışması yapan bir belediye işçisi, tartıştığı kişinin saldırısıyla hafif şekilde yaralandı.
İzmir'de dezenfekte çalışması yapan bir belediye işçisi, tartıştığı kişinin saldırısıyla hafif şekilde yaralandı.
İlçede Postacılar Mahallesinde dezenfekte çalışması yapan belediye işçisi Ç.Ç, ismi açıklanmayan bir vatandaşla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçi, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.
İşçinin kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:02 Kaynak: AA
Son Dakika İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı