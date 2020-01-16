İzmir'de dikkat çeken Balkan defilesi - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzmir'de dikkat çeken Balkan defilesi - Son Dakika Magazin

İzmir'de dikkat çeken Balkan defilesi

6 saat önce

İzmir'de düzenlenen ve 2020 kreasyonlarının tanıtıldığı defile yoğun ilgi görürken, 40 mankenin görev aldığı organizasyonda birbirinden farklı Balkan kıyafetleri ve koreografiler katılımcıların dikkatini çekti.

İzmir'de dikkat çeken Balkan defilesi, System.String[]

İzmir'de düzenlenen ve 2020 kreasyonlarının tanıtıldığı defile yoğun ilgi görürken, 40 mankenin görev aldığı organizasyonda birbirinden farklı Balkan kıyafetleri ve koreografiler katılımcıların dikkatini çekti.


İzmir'de gerçekleşen defile, Balkan camiasını bir araya getirdi. İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Kırklareli, Kütahya, Aydın ve tüm Türkiye'den büyük katılım ile gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Yusuf Emin yaptı. Düşler Atölyesi 2020 Sezon Defilesi 'Nevesta Mlada Stayling 2' organizasyonunda, 40 manken görev alarak, Balkan kına geceleri ve kostümlerinden oluşan 2020 kreasyonları tanıtıldı. Gecede, 150 koleksiyon parçası katılımcıların beğenisine sunuldu. Birbirinden farklı Balkan kıyafetleri ve koreografilerin büyük ilgi gördüğü program yaklaşık 3 saat sürdü. Rumeli'nin güçlü seslerinden Rumeli Orhan ve Kemal, Murat Matracı ve Çamdibi Bandosu'nın birbirinden hareketli parçaları da geceye renk kattı.


Defilenin ilgi gördüğünü ifade eden Ayşegül Duğan, "Bu gece suyun iki yakası İzmir'de buluştu. Çok güzel sürprizler yaptık. Katılan herkesin büyük bir keyif aldığından eminiz. Defilenin tamamını, gelemeyen konuklarımız için sosyal medya üzerinden canlı yayınladık. Her geçen yıl daha büyük organizasyonlar yapmak bize keyif veriyor" dedi. - İZMİR

İstanbul, Manisa, Manken, İzmir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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