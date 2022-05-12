İzmir'de dini nikahlı eşini bıçakladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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İzmir'de dini nikahlı eşini bıçakladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

12.05.2022 18:22
İzmir'de dini nikahlı eşini bıçakladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık F.D, müşteki Aysel P, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak olay günü eve giden polisler dinlendi. İlk olarak söz verilen polis memuru S.B, eve ihbar üzerine gittiklerinde sanığı yardım isterken bulduklarını belirtti.

Kendilerine "kadına şiddet" ihbarı geldiğini ve ekip olarak intikal ettiklerini anlatan S.B, "Sokağa vardığımızda kalabalıktı ve bağrışma sesleri vardı. Oradakiler 'adam cinnet getirip eşini bıçakladı' diyordu. Ekip arkadaşımla içeri girdiğimizde evde kan kokusu vardı. Banyodan 'imdat yetişin' diye erkek sesi geliyordu. Sese gittiğimizde erkek oturuyordu bayan da kucağındaydı. Gözleri açıktı ama vücudunda kesikler vardı. Biz hemen takviye ve 112 istedik. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erkek şahsı da gözaltına aldık. Ben de ambulansın içinde gittim. Şuuru yerinde değildi, konuşamıyordu. Sanık, daha sonra eşinin yaralı olduğunu belirterek hastaneye gitmek istedi." ifadelerini kullandı.

Polis memuru Z.K. de banyoda buldukları F.D'nin eşinin madde bağımlısı olduğunu, kendisine zarar verdiğini savunduğunu, ambulansa binmek istediğini ancak izin vermediklerini ve gözaltına aldıklarını anlattı.

"Dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak"

Müşteki Aysel P, kendisine zarar verdiği iddiasının doğru olmadığını, polislerin kendisini baygın halde bulduğunu belirterek, "O durumda bıçağı nasıl saklayabilirim ? Ben F.D'den çok korkuyorum. Dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Adalete inanıyorum." dedi.

Aysel P'nin avukatı Abdi Yaşar ise sanık tarafından müvekkiline zorla dilencilik yaptırıldığını, işkenceye dair raporların olduğunu savundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Öte yandan sanık avukatı savunma yaparken Aysel P'nin yakınları tepki gösterince mahkeme başkanı salonu boşalttı.

Sanık F.D. ise Aysel P'nin yalan söylediğini iddia ederek, "Hayatımda ilk kez pişman oldum. Hayatımı mahveden Aysel ve ailesidir. Yalanları yüzünden 10 aydır hapisteyim. Beratimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı 8 Haziran'a erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aysel P, SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, dini nikahlı eşi F.D. gözaltına alınmıştı.

İlk ifadesinde kendisini yaraladığını söyleyen kadının tedavi sırasında ifadesini değiştirerek dini nikahlı eşinin kendisini bıçakladığını belirtmesi üzerine F.D. tutuklanmıştı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Polis Memuru, Mahkeme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de dini nikahlı eşini bıçakladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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