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İzmir'de dini nikahlı eşini bıçaklamakla suçlanan sanık yargılanmaya başlandı - Son Dakika

İzmir'de dini nikahlı eşini bıçaklamakla suçlanan sanık yargılanmaya başlandı

02.12.2021 19:48
İzmir'de dini nikahlı eşini bıçaklamakla suçlanan sanık yargılanmaya başlandı

İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık F.D, müşteki Aysel P, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.D, "Bana iftira atıldı. Eve geldiğimde çocuklar bağırıyordu. Aysel'in elinde bıçak vardı, kendisine batırıyordu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. Bıçağı almaya çalıştım. Boğuştuk, yere düştük. Avucum kesildi. Banyoda zarar veriyordu kendisine. Uyuşturucu kullanıyordu. O nedenle tartışmalarımız oluyordu." diye konuştu.

Müşteki Aysel P, dini nikahlı eşiyle 3 yıldır beraber olduklarını ve kızları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanık yalan söylemektedir. Olay günü evde dış panjurları kapattı. Panjurları çekmek için eğildiğinde belinde bıçakları gördüm. O an bana bir şey olacağını hissettim. 3 yıldır şiddete uğruyorum. Uyuşturucu kullanan kendisidir. Ayağa kalkmamı ve bir şey konuşacağını söyledi. Kucağımda çocuk olduğu için kalkamayacağımı söylediğimde rakı şişesini kafamda kırdı. Banyoya götürüp ittirdi. Yerler ıslak olduğundan yere düştüm. 'Babamla aranda ne var?' diye sorduktan sonra belindeki iki bıçakla beni bıçaklamaya başladı. Şikayetçiyim."

Aysel P, kendisini korumaya çalıştığını anlatarak, "Yarı baygınken çocuğumu getirip kucağıma bıraktı. Çamaşır sepetinin üzerine oturup sigara içti. Vücudumdan akan kanlar banyoyu doldurdu. Psikolojim çok bozuldu. Geceleri elinde bıçakla halen onu görüyorum. Korkudan banyoya giremiyorum. Yüzümdeki izlerle yaşıyorum." diye konuştu.

Aysel P'nin ifadesi sırasında sanık ve müşteki yakınları arasında tartışma çıkması üzerine taraflar salondan çıkarıldı. Öte yandan F.D'nin avukatlarının Aysel P'ye sorduğu soruların ardından avukatlar arasında da tartışma yaşandı.

Mahkeme heyeti, Aysel P'nin yüzündeki yara izlerinin net bir şekilde görüldüğü yönündeki ifadeleri tutanağa geçirdi. Müşteki avukatları da sanığın kurgulanmış bir senaryo anlattığını savunarak, bir insanın kendisini bu kadar bıçaklamasının imkansız olduğunu söyledi.

Sanık avukatları, müşteki avukatlarının Aysel P'nin 104 yerinden bıçaklandığı iddiasına tepki göstererek, raporlarda kadının 14 yerinden bıçaklandığının tespit edildiğini aktardı.

Tanık E.D, tarafların komşusu olduğunu belirterek, "F.D. olay günü 'Eşim ölüyor yardım edin.' diye bağırıyordu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aysel P, SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, dini nikahlı eşi F.D. gözaltına alınmıştı.

İlk ifadesinde kendisini yaraladığını söyleyen kadının tedavi sırasında ifadesini değiştirerek dini nikahlı eşinin kendisini bıçakladığını belirtmesi üzerine F.D. tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uyuşturucu, Mahkeme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de dini nikahlı eşini bıçaklamakla suçlanan sanık yargılanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de dini nikahlı eşini bıçaklamakla suçlanan sanık yargılanmaya başlandı - Son Dakika
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