İzmir'de diş protez laboratuvarında yere dökülen sıvı endişe yarattı - Son Dakika
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İzmir'de diş protez laboratuvarında yere dökülen sıvı endişe yarattı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanındaki diş protez laboratuvarında yere kimyasal sıvının dökülmesi sonrası 3 kişi, boğaz yanması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İzmir'de diş protez laboratuvarında yere dökülen sıvı endişe yarattı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanındaki diş protez laboratuvarında yere kimyasal sıvının dökülmesi sonrası 3 kişi, boğaz yanması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Akdeniz Caddesi'ndeki bir iş hanında çalışan 3 kişi, binadaki koku nedeniyle geniz ve boğaz yanması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

İş hanındaki kokunun ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleri, kokunun 3. kattaki diş protez laboratuvarından geldiğini tespit etti.

Kimyasal gaz sızıntısı ihtimali üzerine ekipler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetle girdikleri laboratuvarda inceleme yaptı.

Protez malzemelerinin temizliğinde kullanılan kimyasal bir sıvının yere dökülmesi sonucu kokunun ortaya çıktığını belirleyen ekipler, sıvılardan örnekler aldı.

Öte yandan, sağlık kuruluşlarına başvuran 3 kişinin ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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