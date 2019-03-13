Son Dakika Haberleri: İzmir' de Diyetisyenin Öldüğü Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

İzmir' de Diyetisyenin Öldüğü Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, Diyetisyen Ferya Bertan' ın iki otomobil çarpışması sonucu kaldırımda yürürken hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, Diyetisyen Ferya Bertan' ın iki otomobil çarpışması sonucu kaldırımda yürürken hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:10 Kaynak: DHA

Konak, Diyetisyen, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı

Genç Kızların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada Yakınları, Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesini Teslim Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir' de Diyetisyenin Öldüğü Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]