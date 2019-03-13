İzmir' de Diyetisyenin Öldüğü Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde, Diyetisyen Ferya Bertan' ın iki otomobil çarpışması sonucu kaldırımda yürürken hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir
'in Konak
ilçesinde, Diyetisyen
Ferya Bertan' ın iki otomobil çarpışması sonucu kaldırımda yürürken hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:10 Kaynak: DHA
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