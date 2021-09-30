İzmir'de doğal gaz merkezi sistem abone bedeli 12 taksitle ödenebilecek - Son Dakika

İzmir'de doğal gazda merkezi sistem abone bedellerine 12 taksitle ödeme imkanı getirildi.

İzmirgaz'dan yapılan açıklamada, merkezi ısıtma sistemlerinde çoklu konut sayısını göz önüne alan şirketin, abonelik bedelinde 12 taksit kampanyası başlattığı belirtildi.

Abonelerin yarından itibaren başlayacak ve 31 Aralık 2021'e kadar sürecek kampanyada abonelik bedelini nakit veya kredi kartına vade farksız 12 taksitle ödeyebileceği kaydedildi.