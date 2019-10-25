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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de doğalgaz kokusu paniği

İzmir'de doğalgaz kokusu paniği

1 saat önce

İzmir'de doğalgaz kokusu paniği Ekipler sokak sokak tarama yaptıİZMİR - İzmir'in iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka'da ilçelerinde yaşayan vatandaşların 'yoğun şekilde doğalgaz kokusu' aldıklarına yönelik yaptıkları ihbarlar üzerine İZMİRGAZ'a bağlı ekipler teyakkuza geçti.

İzmir'de doğalgaz kokusu paniği

Ekipler sokak sokak tarama yaptı

İZMİR - İzmir'in iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka'da ilçelerinde yaşayan vatandaşların 'yoğun şekilde doğalgaz kokusu' aldıklarına yönelik yaptıkları ihbarlar üzerine İZMİRGAZ'a bağlı ekipler teyakkuza geçti. Sokak sokak gezilerek doğalgaz kaçağı arandı.

İzmir'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde yaşayan vatandaşlarca, "Doğalgaz Acil Müdahale 187" hattına çok sayıda 'aşırı derecede doğalgaz kokusu alıyorum' ihbarında bulunuldu. Bayraklı ilçeye ait Postacılar Mahallesi ve Karşıyaka'ya ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi Girne Caddesi bölgelerinden gelen yoğun ihbarlar üzerine İZMİRGAZ'a bağlı çok sayıda ekip teyakkuza geçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen ihbarlar üzerine, 4 ekip, 1 tarama aracı ve çok sayıda personelin katılımı ile sokak sokak gezilerek doğalgaz kaçağı arandı. Sokaklar ve caddeler üzerinde bulunan kanalizasyon bacaları, binaların girişinde bulunan doğalgaz servis kutuları ve 10 adet doğalgaz basınç düşürme istasyonu dedektörler ile kontrolleri yapılarak kaçak arandı. Yapılan detaylı aramalar neticesinde herhangi bir doğalgaz kaçağına veya kokusuna rastlanılmadı.

İzmir'de doğalgaz kokusu paniği

Karşıyaka, Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
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