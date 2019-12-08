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'İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikilecek'

7 saat önce

'İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikilecek'İzmir'de geçen 18 Ağustos'ta çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Orman İzmir' kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu.

'İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikilecek'

İzmir'de geçen 18 Ağustos'ta çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Orman İzmir' kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, zmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz dedi.

İzmir'de geçen 18 Ağustos'ta Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi'nde çıkan rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ulaşan yangında 6 bin 500 hektarlık alan yanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Orman İzmir' kampanyasının ilk fidanları Bornova Şeytan Deresi'nde toprakla buluştu. Soğuk havaya rağmen şenliğe katılan yüzlerce İzmirli, Tunç Soyer'le birlikte menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar gibi İzmir'de sayıları giderek azalan türlerden oluşan yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. İzmir'in ormanlarını geliştirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattıklarını da duyuran Soyer, İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmirlilerin çocukları, ağaçlarıyla birlikte büyüyecek. Her vefat eden İzmirli için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla beraber yaşayacaklar dedi. Soyer ayrıca Artvin Şavşat Çocuk Belediyesi tarafından İzmir'deki fidan seferberliğine 2 bin 9 lira maddi bağış yapıldığını da açıkladı. Hacettepe Üniversitesi'nden Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çağatay Tavşanoğlu ise büyük yangınla ilgili umutsuz olunmaması gerektiğini belirterek durumun İzmir'in yeşillendirilmesi için bir ağaçlandırma seferberliğinin zemini olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Törendeki açılış konuşmalarının ardından İzmirliler fidan dikim sahasına geçti ve alanın farklı bölgelerinde o alana uygun olan türleri toprağa dikti, can suyu verdi.

'İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikilecek'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:16 Kaynak: DHA
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