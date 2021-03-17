İzmir'de 164 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 164 kaçak göçmen kurtarıldı
17.03.2021 19:00
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 164 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 164 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Mart saat 19.50 sıralarında Doğanbey açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 can salı içerisindeki 158 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan, ekipler yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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