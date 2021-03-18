İzmir'de Doğanbey açıklarında 164 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de Doğanbey açıklarında 164 kaçak göçmen kurtarıldı
18.03.2021 09:19
İzmir'de Doğanbey açıklarında 164 kaçak göçmen kurtarıldıİZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 164 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
İzmir'de Doğanbey açıklarında 164 kaçak göçmen kurtarıldı
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 164 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Mart saat 19.50 sıralarında Doğanbey açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 can salı içerisindeki 158 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığıekiplerince kurtarıldı. Öte yandan, ekipler yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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