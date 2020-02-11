İzmir'de doktor ve öğretmene saldırı davasında 4 sanık hapisle cezalandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de doktor ve öğretmene saldırı davasında 4 sanık hapisle cezalandırıldı - Son Dakika

İzmir'de doktor ve öğretmene saldırı davasında 4 sanık hapisle cezalandırıldı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde Yunus Emre Aile Sağlık Merkezindeki doktor ve öğretmeni darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığa 6 aydan 7 yıl 5 aya kadar değişen hapis cezaları verildi.

İzmir'de doktor ve öğretmene saldırı davasında 4 sanık hapisle cezalandırıldı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde Yunus Emre Aile Sağlık Merkezindeki doktor ve öğretmeni darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığa 6 aydan 7 yıl 5 aya kadar değişen hapis cezaları verildi.

İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mürşit Yılmaz ve Müslüm Yılmaz katılırken diğer tutuksuz sanıklar Muharrem Yılmaz ile Mehmet Yılmaz gelmedi.

Son savunması istenen Mürşit Yılmaz pişman olduğunu belirterek, "Daha önce de pişman olduğumu beyan etmiştim. Doktordan ve sizden özür diliyorum. Beraatimi istiyorum. Keşke olmasaydı." dedi.

Müslüm Yılmaz da kendilerine gelen telefon üzerine Mehmet Yılmaz ile olay yerine gittiklerini belirterek, "Kapı kapalıydı ve Mürşit içeride darp ediliyordu. Muharrem de oradaydı onu da dövüyorlardı. Onları içeriden almak istedik. Kapıyı onun için zorladık. Esnaf bize saldırınca bu olaylar oldu. Ben hep ayırmak istedim. Esnaf bize saldırmasaydı onları içeriden alıp gidecektik. Tüm suçlardan beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Oradaki esnafın kendilerine saldırdığını savunan Yılmaz, "Biz değil onlar bize saldırdı. Beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı.

Savunmaların ardından mahkeme başkanı, sanıklardan Mürşit Yılmaz'a kasten yaralamadan 5 yıl 9 ay, hakaretten 1 yıl 2 ay ve kamu malına zarardan 6 ay olmak üzere 7 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Mehmet Yılmaz, kasten yaralamadan 2 yıl, tehditten 9 ay ve kamu malına zarardan 6 ay olmak üzere 3 yıl 3 ay, Muharrem Yılmaz da kasten yaralama suçundan 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

Sanık Müslüm Yılmaz'ın kamu malına zarardan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer suçlamalardan da beraatine karar verildi.

Öte yandan davanın müşteki sanığı Metin Baysal hakkındaki davanın sanık Mürşit Yılmaz'ın şikayetten vazgeçmesi üzerine düşürüldüğü öğrenildi.

Olay

Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde 29 Mart'ta, doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, kocası için ilaç yazdırmak isteyen kadının teklifini kabul etmemesi sonrası 4 sanığın saldırısına uğramış, kavgayı ayırmak isteyen öğretmen Ali Türk de darbedilmişti. Haklarında dava açılan sanıklardan 3'ü bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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