Son Dakika Haberleri: İzmir'de Doktor ve Öğretmene Şiddet İddiasına Tepki

İzmir'de Doktor ve Öğretmene Şiddet İddiasına Tepki

36 dakika önce

Sağlık-Sen Uşak Şube Başkanı Muhammet Ali Aloğlu, İzmir'de bir doktor ve öğretmene yönelik şiddete tepki göstererek kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı.

İzmir'de Doktor ve Öğretmene Şiddet İddiasına Tepki, System.String[]
Sağlık-Sen Uşak Şube Başkanı Muhammet Ali Aloğlu, İzmir'de bir doktor ve öğretmene yönelik şiddete tepki göstererek kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı.

Aloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen öğretmen arkadaşının darp edildiğini anımsattı.

Açıklamada, sağlık çalışanlarının kamu hizmeti sunduğunu, yaşanan şiddet olaylarının kamu hizmetine karşı yapılmış eylem olduğuna dikkati çeken Aloğlu, sağlık çalışanına yönelik şiddetin topluma karşı yapılmış utanç verici bir durum olduğunu ifade etti.

Türkiye'de sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığına işaret eden Alaoğlu, açıklamada "Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmalı. Önleyici çözümler bulunmadan sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan, şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:17 Kaynak: AA

Uşak, İzmir, Güncel
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