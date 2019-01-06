Son Dakika Haberleri: İzmir'de Doktora Darp

İzmir'de Doktora Darp

18 dakika önce

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde görevli Uzman Doktor Yekta Anıl Güllü, dün akşam saat 20.05 sıralarında bir hasta yakını tarafından darp edildi.

İzmir'de Doktora Darp, System.String[]
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde görevli Uzman Doktor Yekta Anıl Güllü, dün akşam saat 20.05 sıralarında bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde görevli Uzman Doktorumuz Yekta Anıl Güllü, 05.01.2019 Cumartesi akşamı saat 20.05 sıralarında bir hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Darp edilen Uzman Doktor Yekta Anıl Güllü ve tüm hastane personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını umut ediyoruz. Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Darp edilen Uzman Doktor Yekta Anıl Güllü ve tüm hastane personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını umut ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güllü, 3. Sayfa
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