İzmir'de doktora jiletle saldırı davasında savcı mütalaasını sundu - Son Dakika

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ün jiletle boğazından yaralanması olayına ilişkin davada, Cumhuriyet savcısı, sanık için "kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Bayram Kaynak'ın hazır edilmesi için bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazıldığını ancak hazır edilemediğini belirtti.

Duruşmada, hastanede görevli doktorlardan Ö.Y. ile S.B, tanık olarak dinlendi. Ö.Y, olay öncesinde doktor Kadir Songür'ün çalıştığı odanın hemen yanındaki odada hastane muayene ettiğini dile getirdi.

Muayene sırasında kapısının açıldığını anlatan Ö.Y, "Sanık kapıyı açtı, içeri baktı. Hiçbir şey söylemedi kapattı. 3-4 dakika sonra yan muayene odasında doktor hanımın çığlıklarını işittim. Baktığımda koridorda kanlar vardı. Kadir Songür'ün yaralandığını duydum. Sanığın daha önceki tedavi ve muayenelerinden kimliğini ve fotoğrafını buldular. Sosyal medyadan fotoğrafını gösterdiler. O zaman bu kişinin olaydan önce çalıştığım odaya gelip kapıyı açıp bakan kişi olduğunu söyledim." diye konuştu.

Tanık S.B. hastanede olayın meydana geldiği odanın çaprazındaki odada çalıştığını belirterek şöyle dedi:

"Olaydan bir hafta önce doktor Kadir Songür yanıma geldi. 'Bana genç bir erkek hasta geldi, dizim ağrıyor dedi, benden ağrı kesici yazmamı istedi, bir hafta önce de yine aynı şekilde aynı hasta benim olduğum sırada ağrı kesici istemişti, o zaman ağrı kesici yazılmıştı. Bu kez bana 'Bu ağrı kesici işe yaramaz, iyi gelmezse, tekrar gelirim, burada birkaç tane doktor indiririm' dedi. Hocam ne yapayım?' diye sordu. İdareye haber verdik. Hastaneye probel sistemi yapıldığını, kayıt düşüldüğünde bu hasta geldiğinde sistemin uyarı verdiğini öğrendik. Bu hastanın kimlik tespiti yapılarak bu olaydan bir hafta kadar önce sisteme uyarı vermesi için şerh düşüldü. Daha sonra Kadir Songür'den sisteme şerh konulan kişinin sanık olduğunu öğrendim."

Mütalaa

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, Kadir Songür'ün kamu görevlisi olmakla birlikte görevi başındayken fiili taarruza uğradığını belirterek sanığın "kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kadir Songür'ün avukatları, mütalaaya katıldıklarını, dosyaya yazılı beyanlarını sunacaklarını belirtti.

Sanık avukatı mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmalarını yapmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kendisine büyü yapıldığını iddia etmişti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, iddianamesinde, şüphelinin olay tarihinde kamu görevlisi olan müştekiye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini istemişti.

Sanık Bayram Kaynak, ilk duruşmada, MS rahatsızlığı olduğunu, bu nedenle iş bulamadığını, psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek kendisine büyü yapıldığını, içinde cinler olduğunu, bunların etkisiyle suçu işlediğini öne sürmüştü.