Son Dakika Haberleri: İzmir'de Doktora Şiddet Protesto Edildi

İzmir'de Doktora Şiddet Protesto Edildi

37 dakika önce

İzmir Sağlık Platformu üyeleri, Bornova ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla iş bıraktı.

İzmir'de Doktora Şiddet Protesto Edildi, System.String[]
İzmir Sağlık Platformu üyeleri, Bornova ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla iş bıraktı.

Dernek üyeleri, darp edilen aile hekimi Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile şehir dışından da gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.

Daha sonra Konak Meydanında basın açıklaması yapan Aile Hekimleri Dernekleri Yönetim Kurulu Üyesi Recep Pehlivan, Mevlana Mahallesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi hekimlerinden Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetti protesto etmek amacıyla bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul ve Samsun'da hasta yakınları tarafından darp edilip tehditler alan meslektaşlarının yaşadıklarına işaret eden Pehlivan, "Biz sağlık çalışanları bir yemin ettik. Bu yeminde deontoloji, etik ve şifa vermek var. Bu yeminde hasta-hekim arası kutsal ve güvene dayalı muayene var. Önce zarar vermeme var. Ama bu yeminde hastanın her istediğini yapmak, kanuna aykırı işlem yapmak ya da yalan beyanla çeşitli raporlar hazırlamak yok." dedi.

Pehlivan, sağlıkta şiddetin önlenmesi için etkin, caydırıcı ve uygulanabilir bir yasasının çıkarılması gerektiğini vurgulayarak "Yeni yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren ve asılsız ithamlarda da cezai yaptırımlar olmalıdır." diye konuştu.

Darp edilen hekim Yoğurtçuoğlu da son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının arttığını belirterek, "Umarım ben darp edilen son kişi olurum. Son olmak için kendimi feda etmeye hazırım. Yeter ki son olsun ve bir daha hiçbir sağlık çalışanına şiddet uygulanmasın." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:23 Kaynak: AA

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