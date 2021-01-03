İzmir'de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı - Son Dakika

İzmir'de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı

03.01.2021 03:39

İzmir'de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı Yeni yılın ikinci günü hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan doktorun kafasına 8 dikiş atıldı İzmir'de, özel bir tıp merkezinde görev yapan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, maske uyarısı yaptığı kişinin...

İzmir'de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı

Yeni yılın ikinci günü hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan doktorun kafasına 8 dikiş atıldı

İZMİR - İzmir'de, özel bir tıp merkezinde görev yapan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, maske uyarısı yaptığı kişinin yakını tarafından taşlı saldırıya uğradı. İsabet eden taş sonucu kafası yarılan doktorun başına 8 dikiş atılırken, doktorun tedavisini yine kendi gibi doktor olan oğlu yaptı.

Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan acil doktoru Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, çocuk hastayla beraber muayeneye gelen bir kadını maskesini doğru takması konusunda ikaz etti. Ardından muayene edilecek çocuğun kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarıldığını gören doktor Mutlugüleçler, kadını bir kez daha ikaz ederek çocuğun ayakkabılarını çıkarmasını istedi. Mutlugüleçler, daha sonra çocuğu muayene etti. Hastanın yakını olduğu ileri sürülen bir kişi ise bu sırada doktor Mutlugüleçler'e, "Sen benim büyükanneme niye bağırıyorsun?" diyerek bağırmaya başladı. Mutlugüleçler, bağırmadığını ve ikaz ettiğini söyleyip kendini savundu ve sözlü tartışma hastanenin kapısına kadar devam etti. Bu sırada hasta yakını, yerden bir taş alarak Mutlugüleçler'e doğru fırlattı. Kafasına isabet eden taş sonucunda kanlar içinde kalan Mutlugüleçler, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisi gibi doktor olan oğlu tarafından Mutlugüleçler'in kafasına 8 dikiş atıldı.

Dehşet anlarını anlattı: "Benim oğlum da doktor, sağ olsun o dikti kafamı"

Hastane çıkışında olayı anlatan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, "Çocuğun yakınını maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasında kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkmaya çalıştığı için onu bir kez daha uyardım. 'Ayakkabıları çıkarın orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz?' dedim. Daha sonra çocuğu güzelce muayene ettim, her şeyini yaptım. Sohbet ede ede muayeneden çıkarken hastanın yakını olduğunu iddia eden biri, 'Sen benim büyükanneme niye bağırıyorsun' diye geldi. Ben de ona bağırmadığımı ve ikaz ettiğimi söyledim. Bu sefer bana tehdit ve küfürler yağdırmaya başladı. Kapının önüne kadar çıktık. Ben bu arada durumun 155'e bildirilmesini söyledim. Kapının önünde gitmesini ve bu işin bitmesi gerektiğini söylerken yerden taş alarak kafama vurdu. Benim oğlum da doktor, sağ olsun o dikti kafamı. Kafamda ciddi bir yarık var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, doktorun kafasını yaran saldırgan ise yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı
İzmir'de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı
İzmir'de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı
İzmir'de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı

Karabağlar, Saldırı, Doktora, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı - Son Dakika


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